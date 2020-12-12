وصول ثلاثي منتخب الشباب إلى تونس استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020 والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.
ويواجه منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".
ويلاقي منتخب مصر للشباب نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة".
ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
ويواصل اليوم السبت منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته على استاد الملعب التونسي ادفى إطار استعداداته للمشاركة في دورة شمال افريقيا.
واختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين المقرر ان نخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وضمت القائمة كلاً من:
حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.
خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية .
خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.
الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف