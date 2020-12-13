هل يجوز الجمع بين الأضحية والكفارة؟ .. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، إنه لا يجوز الجمع بين النذر والعقيقة ، لكن يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة.





كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، مشيرة إلى أنه لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة.





وأشارت دار الإفتاء في فتوى لها إلى شرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية ؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.





هل يجوز الجمع بين الأضحية والكفارة؟

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، مضمونه (هل يمكن تعدد النية فى الأضحية؟).





وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، قائلًا: إن من يريد أن يذبح أضحية ولكن يريد أن يعدد نيته فيها كأن تكون أضحية وفى نفس الوقت عقيقة وكفارة، فلا يجوز هذا.





وأوضح أن كل شيء كما هو، فالأضحية أضحية والعقيقة عقيقة، إنما يجوز التعدد فى الأسهم فى البقرة، فيكون هناك سهم أضحية وسهمان كفارة وسهم للعقيقة فلا مانع من ذلك، أما أنه إذا ذبح خروفا فليس فيه تعدد أسهم لأن الخروف سهم واحد.





حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة