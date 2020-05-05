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ديني

هل يجوز شراء ذبيحة العقيقة وتوزيع لحمها؟.. فتوى الأزهر يجيب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:01 م
عبد الرحمن محمد
هل يجوز شراء ذبيحة العقيقة وتوزيع لحمها بسبب كورونا ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال  الشيخ عبد القادر الطويل  عضو مركز الأزهر للفتوى، أن الأصل في العقيقة هو إراقة الدم او ذبح الشاة وطهيها ودعوة الناس للطعام ، ولكن لا بأس بأن تذبح وتوزع لحمها سواء بسبب كورونا أو غير كورونا ، كما يجوز لك قعل ذلك في الظروف العادية . 

وأضاف الطويل انه يجوز طهي العقيقة وتوزيعها على هيئة وجبات جاهزة ، لافتا الى ما ينطبق على الأضحية من شروط يجب ان بطبق على العقيقة فيما يخص الذبيحة .


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 سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ "فيسبوك"، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء.

وقال الشيخ محمد علي العليمي، عضو لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الطلاق ليس حلا، ولكن يجب البحث عن حل أفضل لما يترتب على الطلاق من ضياع للأسرة وتشريد ودمار.


وأضاف العليمي: إذا وصلنا لكل الأمور ولا حل سوى الطلاق فيجوز أن يطلق زوجته أي وقت، مطالبا بضرورة التواصل مع وحدة لم الشمل بمركز الأزهر للفتوى والجلوس مع المتخصصين وقد يكون ذلك سببا في حل المشكلة.


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