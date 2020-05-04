هل يجوز أداء 3 ركعات الوتر بتشهد واحد؟ الأزهر يجيب

هل يجوز أداء ثلاث ركعات الوتر بتشهد واحد؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيس بوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر للفتوى، إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال بجواز صلاة ركعتي الشفع بتشهد وركعة الوتر بتشهد آخر، ومنهم من قال جواز أداء الركعات الثلاثة بتشهد واحد أيضا.





هل الاستنجاء شرط لصحة الوضوء ؟





ورد سؤال الى صفحة " صدى البلد " الرسمية على فيسبوك يقول صاحبه : " هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء " ؟ .





رد الشيخ محمد علي العليمى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف خلال البث المباشر عبر صفحة "صدى البلد " والتي تبث من مركز الأزهر للفتوى قائلا: لا يجب على الرجل أن يقوم بالاستنجاء قبل كل وضوء إن لم يكن به عذر كسلس بول أو غيره, وإنما المطلوب إزالة النجاسة إن كانت موجودة, والوضوء لصحة الصلاة, فإذا استنجى الرجل بعد قضاء حاجته, ثم بعد مضي مدة أراد الصلاة فيكفيه الوضوء.





حكم إفطار الحامل في رمضان.. الأزهر للفتوى يجيب





قالت رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحامل في نهار رمضان إما أن تكون قوية وتطيق الصيام ولا تخشى على نفسها أو جنينها من الصيام فيجب عليها الصوم.





وأشارت إلى أن الحامل لو كانت لا تطيق الصيام أو خافت على نفسها أو جنينها من الصيام فعليها الرجوع إلى الطبيب فإن أكد الطبيب أن هناك ضررا من الصيام على نفسها أو جنينها ففي هذه الحالة ليس عليها صيام بل يجب عليها الفطر، وعليها القضاء.





واستشهدت رشال كمال، بقوله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".





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