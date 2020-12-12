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توك شو

هاني مهنا: الفنان الناجح من يدير أعماله بشكل سياسي.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:58 م
هاني مهني
هاني مهني
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إبراهيم القادري
قال الموسيقار هاني مهنا ، إن الموسيقي جزء لا يتجزأ من بناء الإنسان وإذا أردت بناء إنسان سوي ذو حس عالٍ وتذوق عالٍ يجب عليك أن تشبعه من الموسيقي منذ طفولته مؤكدا ان الطفل وهو في بطن امه يتأثر بالموسيقي .

وأضاف هاني مهنا خلال لقائه في برنامج ابن مصر المذاع علي قناه المحور ، ان الموسيقى تؤثر في ساكني البحر وهي الأسماك وفي الزراعة ومن اقرب الآلات الموسيقية الي قلبي الكامنجا والبيانو والارج لافتا إلى أن الملك الحسن الثاني كان يعشق الموسيقي وكان يعزف علي البيانو .

وأوضح هاني مهنا ، ان الفنان يجب عليه ان يكون سياسيًا ويجب علي السياسي ان يكون فنانًا وهذا حتي يتميز في حكمة وسياسته والفنان يجب ان يكون سياسيًا حتي يتجاوب مع جميع من حوله .

وتابع هاني مهنا ، ان الفنان هو من يدير نفسه إعلاميًا وصوتيًا واجتماعيًا وهذه أدوات ناجحة للحفاظ علي مكانته متابعًا ان عبدالوهاب كان أستاذ عبد الحليم في إدارة إبداعاته إعلاميا .

واستكمل هاني مهنا ، أن الفنان يجب ان يكون سياسيا عند إدارته وليس شرطًا ان يمارس السياسة مؤكدا على أهمية إدارة الفنان إلي صوته حتي يستطيع إيصال المعلومة بدون ملل .
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