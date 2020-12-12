هاني مهنا: الفنان الناجح من يدير أعماله بشكل سياسي.. فيديو

قال الموسيقار هاني مهنا ، إن الموسيقي جزء لا يتجزأ من بناء الإنسان وإذا أردت بناء إنسان سوي ذو حس عالٍ وتذوق عالٍ يجب عليك أن تشبعه من الموسيقي منذ طفولته مؤكدا ان الطفل وهو في بطن امه يتأثر بالموسيقي .





وأضاف هاني مهنا خلال لقائه في برنامج ابن مصر المذاع علي قناه المحور ، ان الموسيقى تؤثر في ساكني البحر وهي الأسماك وفي الزراعة ومن اقرب الآلات الموسيقية الي قلبي الكامنجا والبيانو والارج لافتا إلى أن الملك الحسن الثاني كان يعشق الموسيقي وكان يعزف علي البيانو .





، ان الفنان يجب عليه ان يكون سياسيًا ويجب علي السياسي ان يكون فنانًا وهذا حتي يتميز في حكمة وسياسته والفنان يجب ان يكون سياسيًا حتي يتجاوب مع جميع من حوله . وأوضح هاني مهنا وسياسته





وتابع هاني مهنا ، ان الفنان هو من يدير نفسه إعلاميًا وصوتيًا واجتماعيًا وهذه أدوات ناجحة للحفاظ علي مكانته متابعًا ان عبدالوهاب كان أستاذ عبد الحليم في إدارة إبداعاته إعلاميا .



