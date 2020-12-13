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أخبار العالم

اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي ترامب بالقنابل أمام البيت الأبيض.. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
وقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمتظاهرين المناهضين لترامب بحركة "حياة السود مهمة" بالقرب من البيت الأبيض.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، استخدم الفريقان القنابل الدخانية وقنابل الغاز المسيل للدموع والقذائف ضد بعضهم البعض، وكانت شرطة واشنطن العاصمة عالقة بينهم في محاولة لاستعادة النظام.

وتقام المسيرات في الوقت الذي رفض فيه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها ترامب والتي سعت لإلغاء نتائج الانتخابات في ميشيجان. حتى الآن، من المتوقع أن يصبح الديموقراطي جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة، على الرغم من أن دونالد ترامب وأنصاره يصرون على أن الانتخابات كانت "مزورة".

وتحاول الشرطة الأمريكية منع تصعيد الموقف بتطويق المتظاهرين المناهضين لترامب وعدم السماح لأي شخص، حتى الصحفيين، بالوصول إلى مكان التجمع.

وكان ترامب أعرب عن سعيه لتعيين محقق خاص للتحقيق بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الأمريكية والقضايا المتعلقة بهانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن، وذلك بعد فشله في إعادة فرز الأصوات الانتخابية بعدد من الولايات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ترامب وجه مستشاريه بالبحث عن أشخاص يمكنهم شغل هذا المنصب، فيما قال أحد المصادر المطلعة إن القضايا والجهود المبذولة من جانب ترامب وحملته بدأت تتعثر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع آخر، قوله إن مسئولي البيت الأبيض وحلفاء الرئيس في الكونجرس وأماكن أخرى، يضغطون من أجل تعيين محقق خاص للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات وقضايا الفساد الخاصة بشأن هانتر بايدن.


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