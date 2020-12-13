ميسي يربك الحسابات.. كيف يخطط إيهاب جلال لإسقاط إمبراطورية الأهلي بعد الثلاثية





رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى مساء اليوم بملعب الأهلى والسلام فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز .



وشهدت الأيام الماضية دخول الفريق فى معسكر مغلق طويل بالإسماعيلية ونجح خلاله إيهاب جلال المدير الفنى فى إشعال حماس اللاعبين وتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة من الدوري الممتاز والتى سيخوض بها الفريق مجموعة من المباريات الصعبة للغاية .



وعقد إيهاب جلال العديد من الجلسات المعنوية والفنية مع لاعبيه خلال الساعات الماضية وحذر من مواجهة الأهلى مؤكدا إنها لن تكون سهلة ، وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن من أجل تقديم عرض قوى يليق بالفريق الفيومى .



وحذر جلال لاعبيه من المهارات الفردية التى يمتلكها لاعبو الأهلى ، مطالبا بضرورة غلق كل المساحات خاصة أمام مجدى قفشة صانع الألعاب وعلى معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر .



وتلقى الجهاز الفنى للمقاصة ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلى بعد تأكد غياب أحمد عادل ميسي صانع الألعاب عن المباراة بسبب إصابته بكورونا .



واستقر جلال على تشكيل فريقه فى مواجهة اليوم والذى من المقرر أن يتكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي أسامة العزب وعاصم سعيد وأحمد عبدالعزيز مودى ومحمد دسوقي " أحمد متعب " وفى الوسط مصطفى شبيطة وهشام محمد وعصام صبحي خلف الثلاثي الهجومى باولن فوافى وشيملس بيكلى " عبدالله مجدى " ومروان حمدى .



واختار إيهاب جلال 24 لاعبا لضمهم لقائمة فريق المقاصة لمواجهة الأهلي اليوم وهم: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.

ويعيش النادي الأهلى حالة رائعة خلال الوقت الحالى بعد أن نجح الفريق فى حصد الثلاثية الدورى الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر .