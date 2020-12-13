ماذا تفعل للتخلص من الشخير نهائيا؟ .. 11 حلا طبيعيا

يعد الشخير من اكثر المشكلات الشائعة بين الرجال وهى ليست مجرد عادة مزعجة للآخرين بل تسبب العديد من المشاكل الأخرى، لذا نعرض لكم 11 عادة تساعدك على التخلص من الشخير وفقا لما ذكره موقع " onlymyhealth ".





منتجات الصويا

يزيد حليب البقر والجبن وغيرها من البلغم ما يؤدي إلى الشخير وقد يعاني البعض من الحساسية والاحتقان بسبب حليب البقر.





يمكنك استهلاك منتجات الصويا كبديل ويمكن أن يوفر حليب الصويا وأطعمة الصويا الأخرى العناصر الغذائية لجسمك وتقليل الشخير.





اشرب المزيد من الماء

يساعد شرب كمية كافية من الماء في إزالة المخاط والتخفيف من الاحتقان ويمكن أن يساعد هذا في التخلص من الشخير، يجب على المرء أن يظل رطبًا دائمًا لمنع تكوين المخاط، يجب على الفرد شرب ما لا يقل عن 2.5-3.5 لتر من الماء في اليوم.





النوم الكافي

يوصى بأخذ قسط كافٍ من النوم لتجنب الشخيرحيث يمكن أن يحدث الشخير بسهولة بسبب النوم المضطرب ، لذا يجب أن تأخذ قسطًا كافيًا من النوم.









اللوز والكيوي والكرز

الطريقة المثلى لعلاج الشخير في المنزل هي اتباع نظام غذائي مغذي، لقد لوحظ أن الأطعمة الغنية بالميلاتونين يمكن أن تساعد في الحد من الشخير عند الناس.

الميلاتونين هرمون يجعلنا نشعر بالنعاس ويوجد في بعض الأطعمة مثل اللوز والكيوي والكرز والأناناس هي مصادر غنية لهذا الهرمون، يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للتخلص من الشخير.





بخاخ للأنف

الاحتقان هو سبب رئيسي للشخير، لذلك يمكن أن تساعدك بخاخات الأنف في علاجها ، مما قد يوقف الشخير.

أثبتت بخاخات الأنف فعاليتها في علاج الاحتقان والتهيج، ويساعد في تنظيف الممرات الأنفية برذاذ محلول ملحي، ما عليك سوى رشه في فتحة الأنف ، مع إمالة رأسك حتى يتدفق من فتحة الأنف الأخرى، افعل هذا مع كل منخر.





الثوم

يمكن أن يساعد الطعام الساخن مثل الثوم في تطهير المخاط ومنع تكوينه، يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا موجودة فيه والتي يمكن أن تكون مفيدة لك. يمكن أن يساعد عنصر المطبخ هذا في الشفاء بشكل أفضل وسريع من الشخير كما أنه يساعد في منع العديد من الأمراض الأخرى.





البابونج

يحتوي شاي البابونج الدافئ على مركبين أساسيين من مضادات الالتهاب هما ألفا بيسابولول وتيمازولين يساعدان في علاج الشخير بشكل طبيعي كما يساعد على الهدوء والاسترخاء





زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في البطانة الداخلية للأنف، قد يكون هذا الالتهاب سببًا وراء الشخير، لذلك يساعد زيت النعناع في تقليل انسداد الأنف الذي يمكن أن يؤدي لوقف الشخير.





شاي الزنجبيل والعسل

يحتوي شاي الزنجبيل والعسل على العديد من الخصائص المفيدة التي تساعد في علاج العديد من الأمراض، أحد أفضل الطرق لتقليل الشخير هو تناول هذا الشاي ليلًا ونهارًا، يمكن أن يساعدك ذلك في الحصول على نوم جيد في الليل، يحتوي الزنجبيل أيضًا على عوامل مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تعمل على تهدئة الحلق وتخفيف الشخير.





السمن

السمن علاج طبيعي مفيد لصحتك العامة ويمكن أن يساعد في علاج الشخير،علاوة على ذلك له خصائص طبية وشفائية كبيرة ويمكن إدراجه في نظامك الغذائي بسهولة.





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