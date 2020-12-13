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خاصية الاستنجاد.. تطبيق مصري ذكي يساعد النساء في مواجهة التحرش.. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:01 م
تطبيق يساعد النساء
تطبيق يساعد النساء
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إبراهيم القادري
عرضت قناة الغد فيديو يكشف عن تطبيق مصري ذكي يساعد النساء على مواجهة التحرش واطلقه شاب وفتاة من دارسي الهندسة تحت مسمي "متخافيش ".

وأضاف الفيديو أن التطبيق المتاح مجانا يوفر للفتيات الطريقة الأمثل للتعامل مع حوادث التحرش لافتا الى أن سلمي واحمد مبتكري التطبيق عملا علي تصميمه علي مدار 6 أشهر .

وأوضح الفيديو أن خلال إجراء أكثر من 300 مقابلة مع فتيات من مختلف الأعمار استطاع مبتكرا التطبيق تحديد أهم الخدمات التي تحتاجها ضحايا التحرش .

وتابع الفيديو أن هذا التطبيق يحتوي علي خاصية الاستنجاد التي تتيح للسيدات تكوين دائرة ثقة من اشخاص مقربين للاستعانة بهم وقت الخطر .

واكمل الفيديو ان التطبيق يحاول زيادة فرص امان الفتيات من خلال تقديم "خريطة التحرش" ويقدم التطبيق خدمات الدعم النفسي والقانوني للناجيات من حوداث التحرش عن طريق إيصالهن باستشاريين مقابل اجور رمزية .
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