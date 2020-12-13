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فن

شاهد.. محمود العسيلي وأمير عيد في كليب دنيا جديدة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
طرح الثنائي محمود العسيلي وأمير عيد، كليب أغنية "دينا جديدة"، عبر موقع يوتيوب، بعد خلاف علني بينهما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة.

وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين،  واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين.

"خناقة"ببن النجمين شغلت بال جمهور الطرفين على مدار اليومين الماضيين بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة "دنيا جديدة".. قريبا جدا"، ليستشيط بعدها أمير عيد غضبًا ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم". ليرد العسيلى على اتهام أمير  موضحا :" یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".

واستمر الخلاف العلني لمدة يومين متصدرا تريندات منصات التواصل الاجتماعي بين تويتر وفيسبوك مع انقسام الجمهور بينهما، ليرمي جماهير كل فنان منهم الاتهام على الجانب الآخر،  حتى انخدعت المنصات الإعلامية والقنوات بهذا الخلاف المزيف وزادت من نيرانه،  ليقررا تفجير المفاجأة الكبرى وإعلان أن كل ما حدث كان لأسباب تسويقية للأغنية التي تجمهما سويًا  ويتم عرضها لأول مرة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

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