بشرة لطلبة ابتدائي ووقف الدراسة أسبوعين ورسالة عاجلة لأولياء الأمور .. وزير التعليم يسيطر على السوشيال ميديا

الامتحانات فى موعدها.. طارق شوقي لأولياء الأمور: اللي خايف على ابنه يعلمه في البيت

وقف الدراسة لمدة أسبوعين والعودة 8 يناير.. وزير التعليم يكشف الحقيقة

تغيير كامل.. وزير التعليم يزف بشرى لطلبة الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي



قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تقدمت 11 مركزا فى التعليم قبل الجامعى بمؤشر المعرفة العلمى خلال عام واحد فقط إضافةً إلى تقدمها 23 مركزا فى التعليم الفنى، لافتا إلى أن مصر أصبحت فى المركز 83 بعدما كانت فى المركز 106.





وكشف شوقي، عن تطوير التعليم المصرى بالكامل ببناء مناهج جديدة، لافتا إلى تغيير جلد التعليم المصرى عن طريق أسلوب تدريس وامتحانات مختلفة بخطة زمنية 12 عاما بدأ العمل بها منذ 5 سنوات، مضيفا أنه يتم بناء مناهج جديدة للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى.





وقال "عندما بدأت خطة التطوير كانت مصر وقتئذ "فى آخر القائمة" ضمن 138 دولة"، لافتا إلى أن ترتيب مصر عام 2017 كان 106.





وأشار إلى أن التعليم الفنى قفز فى عام واحد 23 مركزًا متقدمًا خاصة أن الوزارة تضع جهدا كبيرا فى هذا المجال، ويشغل اهتماما واسعا من وزارة التربية والتعليم إضافة إلى القفز 11 مركزًا فى التعليم العام.





وأوضح أن مصر تشهد طفرة فى البحث العلمى والجامعى والذى يتم تقديره وفقا لمحدادت ثابتة ومنها تحصيل طلبة الصف الثامن فى الرياضيات والعلوم والتى يتم تقديرها بالأرقام إضافة إلى عدد الطلبة الملتحقين ببرامج تقنية ومعلوماتية بعد المرحلة الثانوية.





وتابع أن كافة هذه المؤشرات يتم حسابها فى هذا التصنيف، لافتا إلى أن مصر لم تحرز تقدما فيه منذ سنوات، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح والذى يعطى رسالة للعام الخارجى عن مصر سواء فى المعرفة وتكنولوجيا المعلومات .





وأشار إلى أن العالم يهتم فى التصنيفات العالمية بمتغيرات معينة والتى تخص نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانة، ونسب التحصيل وعدد المتسربين من التعليم ومستواهم العلمى فى امتحانات معيارية.





ولفت إلى أن مصر بدأت فى عام 2018 نظام تعليم جديد وبدأ فى مرحلة التعليم ما قبل المدرسى بالحضانة كى جى 1 والممتد حتى الصف الثالث الابتدائى، مشيرا إلى أن الجيل الحالى مستواه تقدم بصورة كبيرة مع تضاعف الطلبة المتقدمين لمرحلة التعليم قبل الأساسى كى جى 1.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الجميع لابد أن يكون حريصا على عدم وجود إغلاق للمدارس حتى لا نقع في مشكلة كبيرة.

وأضاف شوقي، أن العام الماضي كان العام الدراسي على وشك الانتهاء وتم العمل من خلال بدائل سريعة أما الآن فنحن في مطلع العام الدراسي.





وأشار إلى أن قرار الإغلاق العام هو قرار سيادي ولا يمكن أن نتحدث عن إغلاق المدارس في ظل استمرار كل الأمور الأخرى مثل المواصلات والمقاهي والنوادي ومن يتحدث عن ذلك يقصد إلغاء الامتحانات عن طريق الضغط ونحن لا نقبل أساليب الضغط.





وأكد شوقي أن الامتحانات في موعدها ولا نية للغلق إلا بقرار من مجلس الوزراء ولن يتم حذف للمناهج ولا يمكن اختصار العام الدراسي المكون من 33 أسبوعا إلى 15 أسبوعا «مفيش غلق للمدراس ونقل للعام المقبل دون امتحانات وقولنا اللي خايف من كورونا ومش عايز يروح المدرسة يتعلم في البيت ويحضر الامتحان».





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا نية لوقف الدراسة لمدة أسبوعين على غرار دول أوروبا، موضحا:" الوضع في المانيا مختلف فهم يسجلون يوميا 25 ألف إصابة ونحن نسجل 500 اصابة فلماذا نحذو حذوهم".





وأردف:" البعض يروج الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي بأن الدراسة يجب أن تتوقف لمدة إسبوعين لتعود 8 يناير على غرار ألمانيا، متابعا:أطمئن أولياء الامور لا يوجد ما يدعو للقلق، ولجنة إدارة الازمات لم توصي بإغلاق المدارس والجامعات".





وتابع شوقي، أنه لم يتم تغيير المناهج فى مرحلة الثانوية العامة ولكن ما تم تغييره طريقة التقييم لإنقاذ الجيل الذى لم يلتحق بعد بالمناهج الجديدة عن طريق إفادته بفهم الأشياء بدلأ من حفظها وتغيير مفهوم " الثانوية العامة متبقاش بعبع " الذى كان يرعب الطلبة والأهالى .





وأشار إلى أن الأساس فى الأمور يتم تدشينه من الأسفل للأعلى والذى كان السبب فى إحرازمصر تقدما بالمؤشر العالمى 11 مركزأ فى التعليم قبل الجامعى بمؤشر المعرفة العلمى خلال عام واحد فقط ، لافتأ إلى أن الوزارة تتوقع خلال عامين أن تكون مصر ضمن أول 20 دولة فى التصنيف العالمى .





واشار إلى التعليم الفنى أحدث طفرة مؤخرأ نظرأ لرفع شعار التكنولوجيا التطبيقية الذى يربط التعليم الفنى مباشرة بسوق العمل ومن المقرر أن تتخرج أول دفعة فى يونيو 2021 بتخصصات جديدة فى الكيمياء الحيوية ، الذكاء الصناعى ، علوم الاتصالات ، البرمجة .





وتابع أن كافة التطورات التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم تسير بالتوازى ، لافتأ إلى أن التعليم الفنى يشهد طفرة وتقدم كبيرأ فى الوقت الحالى خاصة أن مصر تقدمت 23 مركزأ خلال عام واحد والذى يعد إنجازأ كبيرأ ويؤثر بدوره على الاقتصاد المصرى ، وفرص العمل .





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الرؤية المستقبلية للدولة تعمل على توطين التكنولوجيا وجميع المؤسسات الصناعية لها دور في توفير الأدوات التكنولوجية وخلال 3 سنوات سيكون هناك تابلت مصري بين أيدي الطلاب.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قطاع المعرفة سوء في التعليم العام أو الجامعي تقدمنا فيهم في مؤشر المعرفة العالمي بمقدار 11 مرتبة.

وأضاف شوقي، أنه في 2017عندما بدًأ التطوير كان ترتبنا 106 من 131، واليوم ترتبنا 83 من 138، أي تقدمنا أكثر من 21 مرتبة في الثلاث سنوات منهم 11 في آخر سنة.

وأشار وزير التعليم إلى أنه بهذا المستوي سنكون من أعلي الدول في التعليم إذا سيرنا على نفس الخط، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهد كبير في التعليم الفني، وتقدم فيه أيضا 23 مركز خلال هذه العام.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المؤشر العالمي للتعليم، يعتمد في مقياسه على 7 محاور، وهي التعليم قبل الجامعي والفني والعام والعالي والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.





وأضاف شوقي، أن السبع عناصر هذه يتم الترتيب النهائي من خلالهم، لافتا إلى ان ترتيب مصر كدولة وصل إلى 72 من أصل 132 دولة.

وأشار شوقي إلى أنه في التعليم قبل الجامعي صعد 11 مرتبة، والفني 23 مرتبة والعالي 7 مراتب، لافتا إلى أنه مصر ستكون من أفضل 10 دول في العالم خلال عام 2030.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الإقبال على القنوات التعليمية، والمنصات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا غير عادي.

وأضاف شوقي، انه خلال الأسبوع الماضي حققة منصة ثانوي فقط مليون وربع مشاهدة و845 الف مستخدم خلال أسبوع واحد، لافتا إلى ان هذا الرقم يزيد يوميا، وبلغ عدد المشاهدت منذ فبراير الماضي بلغ 340 مليون مشاهدة.

وأشار وزير التعليم غلى أنه حدث تغير عميق في طريقة تلقي الطلاب المعلومات، مضيفا أن الرؤية الإلكترونية كانت عند الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم وضع مناهج 5 سنوات دراسية طبقا لنظام التعليم الجديد تبدا من "KJ1" وحتي الصف الخامس الابتدائي.





وأضاف شوقي، أن الكتب الخاصة بالصف الرابع الابتدائي العام المقبل قيمة جدا و ستحدث طفرة في تلقي المعلومة وتم وضعها بشكل جديد لم يعهده من قبل، لافتا إلى أن سيتم البدء بالصفوف الرابع والخامس والسادس كمرحلة أولي طبقا للنظام الجديد، ويوجد لدينا عشرات الطلبات من دول إفريقية وعربية لاستخدام نظام التعليم المصري.





وأشار وزير التعليم إلى ان تقدمنا في التصنيف العالمي سيساعدنا على مزيد من الارتقاء وتطوير العملية التعليمية بمصر.