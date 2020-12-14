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حوادث

بسلاحه الميري.. مصرع أمين شرطة بطلق ناري عن طريق الخطأ في قنا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
مصرع أمين شرطة بطلق
مصرع أمين شرطة بطلق ناري عن طريق الخطأ
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يوسف رجب

لقى أمين شرطة ضمن قوة تأمين كنيسة الشهيدة دميانه بنجع حمادى، مصرعه بطلق ناري خاطئ من سلاحه الميري.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع فيصل خليفة رمضان، أمين شرطة ضمن قوة تأمين كنيسة الشهيدة دميانه.


تبين من المعاينة الأولية، أن طلق ناري خاطىء خرج من السلاح الميرى الخاص بأمين الشرطة، تسبب فى مصرعه فى الحال، أثناء تأدية خدمته أمام كنيسة الشهيدة دميانه.


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثمان أمين الشرطة، إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.


فيما انتقلت قوة أمنية من قيادات مديرية الأمن، لمعاينة مقر الواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

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