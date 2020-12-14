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حوادث

إصابة 4 مساجين و3 أفراد أمن وضابط بعد إشعال مساجين النيران داخل حجز قسم رأس غارب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:04 م
قسم رأس غارب
قسم رأس غارب
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إبراهيم جادالله
أحبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة رأس غارب محاولة هروب بحجز قسم الشرطة  من داخل الحجز بعد قيامهم بإشعال النيران في بطاطين داخل الحجز، وتمت السيطرة على الهروب من جانب قوة القسم، وتبين إصابة 4 مساجين و3 أفراد أمن وضابط شرطة باختناق جراء إشعال النيران بالبطاطين داخل الحجز.

كان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى بلاغا يفيد بمحاولة هروب عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل حجز قسم شرطة رأس غارب.

على الفور انتقل إلى قسم شرطة رأس غارب اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث المديرية، وكذلك اللواء عيد الله عباس مساعد مدير الأمن لشمال البحر الأحمر .

وتم نقل 4 من المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي جراء إصابتهم باختناق وتمت السيطرة علي الهروب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

ونشرت قوات أمن البحر الأحمر عددا كبيرا من قوات الأمن المركزي وفرض كردون أمني حول قسم شرطه رأس غارب لمنع أى تجمع من جانب أهالي المساجين.
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