توفى عن عمر 89 عاما.. ماذا تعرف عن الروائي الجاسوس جون لو كاري

مات الجاسوس الذي تحول إلى روائي معروف بأفلام التشويق التجسسية مثل "الجاسوس الذي جاء من البرد" و "تينكر تيلور الجندي الجاسوس"، حيث خدم ضابط المخابرات البريطاني السابق في ألمانيا خلال الحرب الباردة.





وكان قد أعلن وكيل أعمال الروائي الأسطوري ديفيد كورنويل، المعروف باسم جون لو كاري، عن وفاته، حيث أكد الوكيل الأدبي جوني جيلر على تويتر "ببالغ الحزن يجب أن أعلن وفاة أحد أعظم كتاب العالم"، وأوضحت عائلته إنه توفي بسبب الالتهاب الرئوي عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد إصابته بالمرض لفترة قصيرة.





وكتب جيلر، رئيس وكالة كورتيس براون التي مثلت المؤلف: "كان جون لو كار عملاقًا بلا منازع في الأدب الإنجليزي.. لقد حدد حقبة الحرب الباردة وتحدث بلا خوف عن الحقيقة للسلطة في العقود التي تلت ذلك"، شارك بيانًا من العائلة كتب فيه: "نحن جميعًا نحزن بشدة على وفاته".

أفلام التجسس

تعاملت روايات لو كاري مع التجسس، وخاصة تلك التي تدور في سياق الحرب الباردة. كان للجاسوس الذي تحول إلى روائي مهنة في الكتابة امتدت لأكثر من ستة عقود ، مع 25 رواية باسمه. تضمنت أعماله الكلاسيكية أعمالًا مثل The Spy Who Came in from the Cold و Tinker Tailor Soldier Spy و The Honorable Schoolboy .





بالنسبة إلى لو كار ، كان عالم التجسس استعارة للحالة البشرية. استكشف عمله الخيانة ، وطمس القواعد الأخلاقية في عالم التجسس وأثرها النفسي.





"أنا لست جزءًا من البيروقراطية الأدبية إذا كنت تحب ذلك يصنف الجميع: رومانسي ، تشويق ، جاد. أنا فقط أذهب مع ما أريد أن أكتب عنه والشخصيات. أنا لا أعلن هذا لنفسي على أنه فيلم إثارة أو غيره، هكذا قال لو كار في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس عام 2008 ".





الجاسوس الذي أصبح روائيا

ولد لو في "بول" إنجلترا في 19 أكتوبر 1931، وتلقى تعليمه في مدرسة خاصة. درس الأدب الألماني في جامعة برن وحصل على إجازة في اللغات الحديثة من جامعة أكسفورد.





كان والد لو كاري محتالًا أدين بتهمة الاحتيال في مجال التأمين، تركت والدته الأسرة عندما كان عمره 5 سنوات. بعد أن قضى فترة في الجامعة ، درس في مدرسة إيتون الداخلية البريطانية، ثم التحق بالخدمات الأجنبية، وخدم في وكالة المخابرات البريطانية MI5، وبعد أن درس اللغات الحديثة في أكسفورد ، كان لو كار يجيد اللغة الألمانية وعمل متنكرا كـ دبلوماسي مبتدئ ، في السفارة البريطانية في بون خلال أوائل الستينيات.





كان جون لو كار متمركزًا كجاسوس في بون ، عاصمة ألمانيا الغربية ، في أوائل الستينيات، وفي أوقات فراغه، بدأ في كتابة روايات التجسس، متخذًا الاسم المستعار جون لو كار حتى لا يتدخل في عمله، احتفظ بهذا الاسم لبقية حياته المهنية، وعلى مر السنين ، تم تقديم العديد من رواياته مع التلفزيون والسينما.





كانت رواية " الجاسوس الذي جاء من البرد" ، وهي ثالث رواية لو كاري عام 1963 ، هي التي أوصلته إلى الشهرة العالمية، قال لاحقًا إن صاحب العمل اعتبر العمل خياليا، في حين أن الصحافة الدولية كانت مقتنعة بأنه ليس مجرد رسالة أصلية بل نوعًا من الرسالة المقصودة من الجانب الآخر، حتى ترك لو كاري وظيفته مع المخابرات البريطانية وأصبح كاتبًا متفرغًا.