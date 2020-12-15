أخبار التوك شو.. إصابة 12 فردا من عائلة واحدة بكورونا.. وخبير أمن معلومات يحذر أحمد موسى من أمر خطير

موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فيما يلى:





أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنني على علم بشيكابالا نجم نادي الزمالك وتطورت العلاقة عندما واجه الزمالك صنداونز ودار بيننا حديثا لطيفا خلال مباراة نهائي أفريقيا 2016.





وأضاف موسيماني خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أنني أحترم بشكل كبير المدرب الأسبق للمنتخب المصري حسن شحاتة، مشيرا إلى أنني أعتبره أسطورة كبيرة بالنسبة لى.





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه عندما علم بإصابات فيروس كورونا في المنتخب الوطني للشباب في تونس اتصل بـ عمرو الجنايني والسفير المصري في تونس إيهاب فهمي للاطمئنان على حالاتهم الصحية.





وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المنتخب الآن في انتظار نتيجة المسحة الثانية، مؤكدا أن الجميع ليس لديهم أي أعراض لأننا اكتشفنا الإصابات مبكرا والمسحة الثانية هي التي ستطلعنا على عدد الحالات الحقيقية.





قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 80 لقاحا محتملا منه 47 لقاحا دخل في التجارب على البشر، إضافةً إلى أن الشركات الخاصة التي تعمل على إنتاج اللقاح تهدف إلى الربح.





وأضاف الدكتور إسلام عنان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس الإثنين، أن الدول الغنية مصممة على الحصول على 70% من اللقاح لمواطنيها، منوهًا بأن فيروس كورونا يتحور باستمرار، وهناك دراسات تتم على خصائص الفيروس.





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم التواصل مع السفير المصري في تونس لإجراء مسحة إضافية لفريق منتخب مصر للشباب الموجود هناك، بوجود 14 حالة إصابة بكورونا.





وأضاف الوزير ببرنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « أنه سيتم دراسة الأمر بطريقة عاجلة خاصة أن اكتشاف الإصابة كان اليوم » مشيرا إلى أن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب من ضمن المصابين بفيروس كورونا المستجد.





أكد الدكتور شحات الفيتوري، رئيس الإدارة المركزية بالجمارك، أن الحريق ما زال مشتعلا حتى الآن ويتم التعامل معه بحوالي 16 سيارة إطفاء، مؤكدا أن مخزن روما الموجود بالميناء وقع به حريق في الرابعة عصرا ولكن العمال لم يتمكنوا من إطفاء الحريق وقتها.





وأضاف الفيتوري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الأولوية في التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في كل الموانئ، لافتا إلى أن الحريق عندما بدأ كان في الدور الثاني علوي في عدد من البطاطين والتكييفات.





قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن كل خدمات جوجل تأثرت بسبب تعطل أحد السيرفرات، موضحا أن 45 دقيقة هي مدة توقف خدمات جوجل.





وأضاف "حجاج"، في برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لا يوجد ما يسمى بالخصوصية في عالم السوشيال ميديا، لأن البيانات الشخصية أصبحت في متناول مواقع التواصل الاجتماعي.





كشفت المهندسة أسماء محمود "جرافيك ديزاينر" والمتعافاة من إصابتها بــ كورونا كواليس إصابة جميع أفراد أسرتها الـ12 جراء المشاركة في حفل أسري لعيد ميلاد أحد أبناء أشقائها قائلة: "كنا في بداية فيروس كورونا بناخد كل الإجراءات الاحترازية ولم نكن نتقابل أو نسافر وكنا ملتزمين بكل الإجراءات الاحترازية لكن مع تراجع أعداد الإصابات وإعادة الفتح بدأنا في الخروج وإهمال الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة".





قالت إسراء، التي اكتشفت أفلاما جنسية لزوجها بعد الزواج بـ 10 أيام وتستغيث منه لتهديده بقتلها، إنها مقيمة في الجيزة بمنطقة صفط اللبن، وتزوجت منذ عامين تقريبًا، وبعد الزواج بـ15 يوما اكتشفت أن زوجها يتحدث مع امرأة أخرى على الإنترنت بطريقة مقززة وبشكل غير لائق كما كان يتحدث عليها أيضًا بطريقة غير لائقة وبشكل سيئ للغاية، إلى جانب أن هذه السيدة توجه لها الشتائم أيضا بطريقة غير لائقة وزوجي يعرف ذلك جيدًا.

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