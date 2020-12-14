كواليس إصابة 12 فردا بـ كورونا داخل عائلة واحدة.. تفاصيل

كشفت المهندسة أسماء محمود " جرافيك ديزاينر" والمتعافاة من إصابتها بــ كورونا كواليس إصابة جميع أفراد أسرتها الـ12 جراء المشاركة في حفل أسري لعيد ميلاد أحد ابناء اشقائها قائلة :"كنا في بداية فيروس كورونا بناخد كافة الاجراءات الاحترازية ولم نكن نتقابل أو نسافر وكنا ملتزمين بكافة الاجراءات الاحترازية لكن مع تراجع أعداد الاصابات وإعادة الفتح بدأنا في الخروج وإهمال الاجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامة".









وأضافت «محمود» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع على شاشة "ON" قائلة : "رحنا عيد ميلاد ابن شقيقي وتقابلنا هناك مع عدد كبير من أفراد الاسرة وكان فيه أحد الحاضرين يعاني من كورونا لكنه كان يظن أنه دور إنفلونزا عادي وأخذ المضادات الحيوة العادية" .





وأكملت : " بعد يومين من عيد الميلاد بدأت الاعراض تظهر على كافة المشاركين في عيد الميلاد وكنا ثمانية افراد تباعًا ثم بعد فترة ظهرت الاعراض على شقيقي ووالدتي اللذين لم يشاركا في عيد الميلاد لان أخويا الكبير زارهما وكان حاضر عيد الميلاد وحاملا للفيروس فأصيبا بالعدوى ليبلغ إجمالي الاصابات 12 إصابة".









وأتمت : " بعد عيد الميلاد بأسبوع أصبنا جميعًا وثلاثة نقلوا للعناية المركزة منهم شقيقي الاكبر وشقيقتي الكبرى ووالدتي التي مكثت ثلاثة اسابيع في الرعاية المركزة "، ووجهت نصيحة للمصريين قائلة : بلاش تتساهلوا الموضوع صعب عشان ماتعدوش حد قريب منكم ".







