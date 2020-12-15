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أستاذ صدر من ووهان: لقاح سينو فارم فعال ودرجة الأمان به عالية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور علي الوعري أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية بمدينة ووهان الصينية، إن الحياة بدأت في العودة إلى طبيعتها بمدينة ووهان بالتزامن مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:"  أنه لم يتم حتى الآن تطعيم جميع المواطنين الصينيين باللقاح الصينى، ولكن يجرى تطعيم عدد من الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج من الطلاب والدبلوماسيين وغيرهم.

ونوه إلى أن الصين أجازت هذا اللقاح للاستخدام الطارئ، لافتا الى ان نسبة الأمان به عالية إلى حد كبير، والشركة المنتجة للقاح طالبت الحكومة الصينية بترخيصه.

وأشار إلي أن السلطات الصينية أصدرت تعليمات باستخدام لقاح (سينو فارم) في علاج أعراض كورونا"، مشيرا إلى أنه فعال جدا ويعمل على تكوين أجسام مضادة بنسبة 99%، وتم تطعيم ضباط الجيش الصينى به، وأثبت فاعليته بشكل كبير في الصين.

وأكد أن اللقاح الصيني "سينو فارم" ساعد في السيطرة على الوباء في الصين، لافتا إلى أن اللقاح الصيني يستخدم خاصية الفيروس المعطل.
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