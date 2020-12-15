وكيل تعليم دمياط يتفقد المشروع الخدمي لتغذية تلاميذ المدارس

تفقد اليوم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المشروع الخدمي لتغذية تلاميذ المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.





وتابع "وكيل الوزارة" خط الإنتاج والعجانات الخاصة بمكونات الوجبة والفرن الدوار الخاص بتسوية الوجبة وهو يعمل أثناء الإنتاج وأماكن التغليف والتهوية الخاصة بالوجبة قبل التغليف حتى تتم التهوية الجيدة لمنع البكتيريا، كما تفقد وكيل الوزارة أماكن حفظ المواد الخام والتخزين طبقا للاشتراطات الصحية.





وأثناء مروره وجه "وكيل الوزارة" بضرورة استخراج شهادات صحية سارية المفعول لجميع العاملين بالإدارة وأمن المشروع واستبعاد من يظهر عليه أية أعراض مرضية لحين شفائه، وشدد وكيل الوزارة على عدم التشغيل لإعداد الوجبة إلا في حضور اللجنة الثلاثية التي اعتمدت بقرار معالي محافظ دمياط مع متابعة معاير الجودة.





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جاء ذلك بحضور يحيى توما مدير عام الخدمات التعليمية ومحمد الزميتي موجه عام التغذية ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.



