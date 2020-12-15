وكيل تعليم دمياط يتفقد المشروع الخدمي لتغذية تلاميذ المدارس

تفقد اليوم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المشروع الخدمي لتغذية تلاميذ المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتابع "وكيل الوزارة" خط الإنتاج والعجانات الخاصة بمكونات الوجبة والفرن الدوار الخاص بتسوية الوجبة وهو يعمل أثناء الإنتاج وأماكن التغليف والتهوية الخاصة بالوجبة قبل التغليف حتى تتم التهوية الجيدة لمنع البكتيريا، كما تفقد وكيل الوزارة أماكن حفظ المواد الخام والتخزين طبقا للاشتراطات الصحية.
وأثناء مروره وجه "وكيل الوزارة" بضرورة استخراج شهادات صحية سارية المفعول لجميع العاملين بالإدارة وأمن المشروع واستبعاد من يظهر عليه أية أعراض مرضية لحين شفائه، وشدد وكيل الوزارة على عدم التشغيل لإعداد الوجبة إلا في حضور اللجنة الثلاثية التي اعتمدت بقرار معالي محافظ دمياط مع متابعة معاير الجودة.
جاء ذلك بحضور يحيى توما مدير عام الخدمات التعليمية ومحمد الزميتي موجه عام التغذية ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.
كان طلاب الصف الأول الثانوي العام بدأوا اليوم، الثلاثاء، في أداء الاختبارالإلكتروني التجريبي والذي سيستمر حتى 20 ديسمبر الحالي.
وأكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن معالي المحافظ وجهت بتذليل أية عقبات تواجه سير العملية الامتحانية وشددت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إنقطاع الكهرباء طوال مدة الاختبار الذي سيعقد فى كل المواد على مدار خمسة أيام، ويهدف للاطمئنان على الجاهزية التامة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على أسلوب الاختبار الإلكتروني وطريقة الأسئلة.
وأضاف "وكيل الوزارة" أن المديرية انتهت من تجهيز ٦٥ مدرسة ثانوي ليؤدي بها ١٢٤٥٤ طالب وطالبة الاختبار التجريبي واتخدت كافة الاستعدادات لتذليل أية معوقات أمام أبنائنا الطلاب والعمل على توفير بيئة آمنة لهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار "عثمان" إلى أن هذا الاختبار ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت واختبار قدرة الشبكات والوقوف على أية مشكلات والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم.