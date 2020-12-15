فور انتهاء الحصانة.. إحالة بلاغ يطالب بحبس سعيد حساسين 6 سنوات إلى نيابة إمبابة

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بلاغا من مواطن ضد سعيد حساسين نائب البرلمان السابق يطالب فيه بحبسه فور سقوط الحصانة عنه الي نيابة مركز امبابة للتحقيق.





تقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام بالوكالة عن عصام شبل أحد ضحايا النائب المستبعد سعيد حساسين حمل رقم ١٧٥٢٦ عرائض المكتب الفني والذي تمت احالته لنيابة مركز امبابة للتحقيق.





طالب البلاغ بوقف سريان مدد سقوط العقوبات المحكوم بها ضد حساسين لتحقق المانع من التنفيذ وأشار البلاغ الى ان الاحكام صدرت في القضية رقم 4033 جنح مستأنف جنوب الجيزة والمحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ضد المتهم سعيد سعد سعيد خميس حساسين، والحكم 2230 لسنة 2016 جنح 6 اكتوبر اول والمقضي فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ضد حساسين ، والقضية رقم 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة وذلك لاستيلائه منه علي شيكات قيمتها ٣ ملايين جنيه.





كانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكمها النهائي البات برفض طعن حساسين على حكم استبعاده من إنتخابات النواب لفقده شرط حسن السيرة والسلوك، حمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية ورقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية عليا.





يذكر أن حكم الإدارية العليا أرسى مبدأً هاما وهو أن قضايا غش الدواء والأغذية وخداع المرضى مخلة بالشرف وحسن السيرة والسلوك , و أن الحكم استند الى قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بحبس حساسين واخر لما مجموعه اربع سنوات ونصف مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والغرامة والمصادرة والتهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب اموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع وتعبئة وبيع اعشاب وادوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الامراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الانجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات ارقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والاعلان عنها عبر القنوات الفضائية وقام بتصنيع وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بانتاجها وتداولها وبيعها و اقام منشات طبية صناعية بدون ترخيص وقام بغش الادوية والعقاقير الطبية وانتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ انتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.



