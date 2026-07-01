رئيس الوزراء لمن يدعون المخالفات الوهمية: كل شيء مصور جوياً.. والتقارير تصل للمحافظين

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ملف التصالح فى مخالفات البناء، والتصالح على المخالفات الوهمية، قائلا إن من يدعى عدم وجود مخالفات بناء أقول لهم كل شئ يتم تصويره جوياً، وهناك منظومة تغيرات مكانية تصور وترصد كل أسبوع، ويتم الإرسال للمحافظين لتتم عملية الإزالة على الفور.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى إن زيادة الـ 20% في زيادة الكهرباء على الأنشطة التجارية خاصة بالمطاعم والكافيهات التي تعمل بعد التوقيت الصيفي المقرر.

وأضاف رئيس الوزراء أن عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية كان سعر برميل البترول ٦٢ دولار و كنا نضعه في الموازنة ٧٥ دولار وقبل الحرب بيوم وصل سعر البترول الي ٩٣ دولار ولذلك اتخذنا إجراء بتحريك أسعار الوقود 3 جنيهات ثم تزايد الى ١٢٥ دولار لبرميل النفط ولم نقم بزيادة مرة أخري رغم زيادة البرميل 100% .