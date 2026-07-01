قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت الارتباط به.. شاب يشوه وجه فتاة بـ 70 غرزة في شبرا الخيمة
البيت الأبيض: ترامب متمسك بسياسة الرد بالمثل على أي استهداف من إيران
تصعيد خطير بين طهران وتل أبيب.. تهديدات متبادلة ورسائل أمريكية متفائلة من الدوحة
نقيب الفلاحين يطالب بتعويض أسر ضحايا لدغات الثعابين واعتبارهم شهداء لقمة العيش
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا لجهود الحكومة
ادّعى وجود أعمال بلطجة.. القبض على شخص نشر صوراً لمشاجرة قديمة
بدء تجهيزات إنشاء البنية الأساسية لمدينة الصحفيين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص بالضرب على فتاة أمام مترو جسر السويس
هل الأنبياء مخيرون أم مسيرون؟.. خالد الجندي يوضح الفارق الحاسم
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2026 بحد أدنى 230 درجة
تحرك برلماني جديد لحل أزمة العدادات الكودية.. واستدعاء 3 وزراء
برلمانية: ربط المصريين بالخارج بالمشروعات القومية يعزز الأمن الغذائي والاستثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شهر المحرم.. لماذا يعد أفضل الصيام بعد رمضان وكيف تغتنه قبل انتهائه؟

شهر المحرم
شهر المحرم
أحمد سعيد

يعد فضل صيام شهر المحرم من أكثر ما شغل بال الناس منذ بداية العام الهجري الجديد، لما لهذا الشهر من مكانة عظيمة، فهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، وقد وردت في فضله أحاديث نبوية صحيحة، وفي السطور التالية نتعرف على فضل صيام شهر المحرم، وحكم صيام الشهر كاملًا، والأيام المستحب صيامها.

فضل صيام شهر المحرم في السنة النبوية

وردت أحاديث كثيرة عن فضل صيام شهر المحرم في السنة النبوية ومن أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم».

وقد خلق الله عزَّ وجلَّ الزمان والمكان، وفضَّل بعضه على بعض، ومن ذلك تفضيل بعض الشهور، كرمضان، والأشهر الحُرُم، وقد حَثَّت الشريعة الإسلامية على زيادة الاعتناء بهذه الشهور، فعن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا» رواه الطبراني.

وقد وضحت دار الإفتاء أن ما يُميِّزُ شهر المحرم هو أن فيه يوم عاشوراء وهو اليوم الذي نَجَّى اللهُ فيه سيدَنا موسى عليه السلام ومَن مَعَهُ مِن بطش عدُوِّهم؛ قال تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ﴾ [طه: 80].

وقد ورد الأمر الشرعي بالتذكير بأيَّام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومِن أيَّام الله تعالى: الوقائع العظيمة التي مَنَّ الله فيها على عباده بتفريجِ كُربةٍ أو تأييدٍ بنصرٍ أو نحوهما، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه.

هل صيام المحرم أفضل صيام التطوع؟

وأضافت دار الإفتاء أن شهر المحرم لما كان فيه تلك الفضائل فإن الشرع الشريف قد رغب في الصيام فيه، وجعله أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. 

واستشهدت الإفتاء بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه مسلم.

الأعمال المستحبة في شهر المحرم

  • من أفضل الأعمال في شهر المحرم هي الصيام، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَان» رواه البخاري.
  • ترك المظالم والإكثار من العبادات العامّة كذكر الله والصدقة؛ لأن السيئات تعظم وتضاعف في الأشهر الحرم.
  • الإكثار من الصدقة وإطعام الطعام وتوسعة النفقة على الأهل والفقراء 
  • ملازمة ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن الكريم طوال الشهر.
  • قيام الليل لما له من شرف عظيم.

هل يستحب صيام شهر المحرم كاملًا؟

وعن حكم صيام شهر المحرَّم كله، قالت الإفتاء إنه إذا استطاع الإنسان صوم شهر المحرَّم كله استُحِبَّ له ذلك، فكلما صام الإنسان أخذ ثوابًا وأجرًا، فما كان أكثر فعلًا كان أعظم أجرًا.

وذكرت الإفتاء قول الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 386-387، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ومِن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وأفضلها المحرم... فأما مَن لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة].

لماذا يبدأ العام الهجري بشهر المحرم؟

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع الأول، موضحة أنه كان العزم على الهجرة والاستعداد لها في شهر المحرم، ولهذا كانت بداية العام به. 

وأضافت الإفتاء، في منشور لها عبر موقعها الرسمي، أن الاحتفال بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام يكون في شهر المحرم، فيكون الاحتفال بها بمعنى الهجرة لا بخصوص يومها.

فضل صيام شهر المحرم شهر المحرم صيام شهر المحرم فضل شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فضل صيام عاشوراء الأشهر الحرم الأعمال المستحبة في شهر المحرم حكم صيام شهر المحرم كاملًا فضل الصيام في المحرم العام الهجري الجديد السنن المستحبة في شهر المحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

فوائد الفتيس المانيوال

دراسة صادمة.. الفتيس المانيوال ينشط العقل والأوتوماتيك يسبب النعاس

أستون مارتن

سيارة خارقة شهيرة تغرق في «شبر مياه».. ومحركها مهدد بالتلف

اتمتة

تفاصيل جديدة حول أتمتة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد