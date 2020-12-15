مشاورات "2 + 2" ..البرلمان يوافق على اتفاق الشراكة الاستراتيجي مع روسيا

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.





ووفقا للاتفاقية، سوف يلتزم الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.





كما تنص المعاهدة على عقد اجتماعات سنوية، للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقةكما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.





وجدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر 891 قرارا خلال 372 جلسة وناقش (342) قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.



وخلال دور الانعقاد الاول بلغ إجمالي القوانين ٨٢ قانونا بواقع ١٢٢٦ مادة و بلغ اجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219 قانونا بواقع 2354 مادة انا دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين 197 قانونا بواقع 2757 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الرابع 156 قانونا بواقع 1701 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الخامس والسادس 237 بواقع 2518 مادة، بذلك يكون عدد اجمالي القوانين 891 بواقع 10556



وبلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول ٢٧ و خلال الدور الثاني 65 و خلال الدور الثالث 66 و خلال الدور الرابع 65 و خلال الدورين الخامس والسادس ٨٥، وبينما كان الاجمالي 308، ووصل عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول 96 و خلال الدور الثاني 68 و خلال الدور الثالث 71 جلسة و خلال الدور الرابع 72 و خلال الدورين الخامس والسادس 65 ووصل الاجمالي الى 372 جلسة.



حرص مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته على القيام بعدد من الإنجازات الرقابية و بلغت اجمالي البيانات العاجلة 1278 و طلبات الإحاطة 6008 و الاسئلة 4133 و الاقتراحات برغبة 3188 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الأول وصل عدد طلبات الإحاطة 324 و الاسئلة 472 و الاقتراحات برغبة 119 و طلبات المناقشة العامة 8 و خلال الدور الثاني وصل عدد طلبات الإحاطة (498) بالاضافة الي (855) نوقشت باللجان و الاسئلة 1024 و الاقتراحات برغبة وصلت 634 و طلبات المناقشة العامة 26 و خلال الدور الثالث بلغت البيانات العاجلة 303 و طلبات الإحاطة بلغت 385 بالاضافة الو 390 نوقشت باللجان و الاسئلة 1090 و الاقتراحات برغبة 839 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الرابع وصلت عدد البيانات العاجلة 347 و طلبات الإحاطة (388) بالاضافة (1312) نوقشت باللجان و الاسئلة 901 و الاقتراحات برغبة 793 و طلبات المناقشة العامة 54.



و خلال الدورين الخامس والسادس بلغت عدد البيانات العاجلة 156 و طلبات الإحاطة 326 بالاضافة 1530 نوقشت باللجان و الاسئلة 646 و الاقتراحات برغبة803 و طلبات المناقشة العامة 92.



وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نستعرض أبرزها على النحو التالي: " طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

و يصوت المجلس على طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020. كما يصوت المجلس ايضا على طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.



