برلماني: مجلس النواب الجديد شعلة نشاط تلبي احتياجات المواطنين

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن التنوع في أعضاء مجلس النواب حدث لم يتكرر مسبقا، موضحًا "25% من مجلس النواب سيدات، وحوالي 50% شباب".





وأضاف عمرو درويش، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تمثيلًا لأسر الشهداء لأول مرة داخل المجلس، وهم يعبرون عن قطاع كبير من المجتمع المصري.





وتابع عمرو درويش "مشاركة من ذوي الهمم والمصريين في الخارج والفلاحين والعمال كأعضاء في مجلس النواب، وسيكون مجلس النواب الجديد شعلة نشاط قادر على تلبية احتياجات المواطن المصري".





وأكد عمرو درويش "هناك ورش عمل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتجهيز للبرلمان الجديد في 2021".





وعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الانعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.





وتم التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي.في وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليميتد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما وافق على العديد من الاتفاقيات.





وفي ختام الجلسة ألقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتمثيل الحكومة في هذا المجلس وبلجانه وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المجلس وأعضائه لتحقيق دورهم التشريعي والرقابي، كما وجه التهنئة لرئيس المجلس وأعضائه المنتخبين على تجديد ثقة الشعب فيهم متمنيًا لهم فصلًا تشريعيًا موفقًا بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب الموقرين الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعي القادم".





كما وجه الشكر إلى وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وأمين عام المجلس ونائبه، ووجه الشكر للسادة النواب الذين لم يحالفهم التوفيق في الإنتخابات البرلمانية وأشاد بما بذلوه من جهد مضني طوال فترة عملهم بالمجلس قائلًا لهم "قد أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك ".





وختامًا نقل إلى رئيس المجلس وأعضائه بالغ تقدير دولة رئيس مجلس الوزراء للجهود المبذولة في الفصل التشريعي وتهنئة سيادته على انتهاء الفصل التشريعي الأول قائلًا: "نهنئكم على إنتهائه بتوفيق وسداد وأؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعي والرقابي، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه"..