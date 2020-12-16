قانون المعاشات الجديد.. تعرف على حالات الجمع بين أكثر من معاش

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب في دورته الحالية وتم تطبيقه مطلع العام الجاري- أصحاب المعاشات والمستفيدين منه العديد من الامتيازات التي تجيز الجمع بين أكثر من معاش.

وحدّد القانون الجديد 6 حالات للجمع بين المعاشات كالآتي:





إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاش واحد، إلا في استثناءات معينة، حدّدها قانون المعاشات الجديد، وهذه الاستثناءات هي:





1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.





2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.





3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.





4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.





5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.





6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.