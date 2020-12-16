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أخبار العالم

جبهة البوليساريو تعلن استهداف مواقع للجيش المغربي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:14 ص
جبهة البوليساريو
جبهة البوليساريو تعلن استهداف مواقع للجيش المغربي
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قسم الخارجي
أعلنت جبهة "البوليساريو" تنفيذ عدد من الهجمات العسكرية ضد الجيش المغربي في الصحراء الغربي ، معلنة استهداف وقصف عدد من المواقع العسكرية.

وزعمت في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية أن قوات "البوليساريو" تمكنت من قصف مركز للجيش المغربي بمنطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس، واستهداف قواعد الجنود المغاربة في  منطقة أودي أَصْفَ بقطاع السمارة.

وادعى البيان استهداف جنود الجيش المغربي في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس، وموقع آخر بمنطقة بنكارات بقطاع السمارة، فضلا عن استهداف مواقع الجنود بمنطقة گلب النص بقطاع آوسرد.

وأكدت جبهة البوليساريو أن قوات الجيش المغربي تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات، لكنها لم تكشف عن طبيعة الخسائر أو حجمها.

جاء ذلك بعد أيام من اعتراف الولايات المتحدة بسيادة مملكة المغرب على الصحراء الغربية، كما كشفت واشنطن عن خريطة للمغرب تشمل منطقة الصحراء.

وتأسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب "البوليساريو" في مايو 1973 بهدف إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، حيث تشهد المنطقة توترا منذ ذلك الوقت ووقف إطلاق النار  منذ 1991.
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