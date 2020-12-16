لبحث آخر التطورات بالقارة.. شكري يلتقي منسق الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي بمقر الخارجية اليوم

يلتقي سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، ألفونس نيتومبا منسق الرئاسة الكونغولية المقبلة للإتحاد الأفريقي، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات حول آخر التطورات التي تشهدها القارة الأفريقية وجهود مصر في مساعدة دولها على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد وتبعاته على اقتصادياتها.





ومن المقرر أن يتطرق اللقاء إلى التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية، لا سيما في ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث تؤكد مصر مساندتها دائما للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد، والثقة في نجاح رئيس جمهورية الكونغو تشيسيكيدي بالاضطلاع بتلك المسئولية الهامة لقيادة العمل الافريقي المشترك خلال العام القادم.



