ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على مباريات ربع نهائي بطولة بلاك بول الدولية لرجال الإسكواش

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
تقام اليوم الأربعاء، مباريات ربع نهائي بطولة “بلاك بول” الدولية للرجال في نسختها الثانية، بمشاركة 32 لاعبا من المصنفين على العالم، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 ألف دولار.

ويشارك من مصر 13 لاعبًا أبرزهم “كريم عبد الجواد حامل اللقب – علي فرج – طارق مؤمن – مصطفى عسل – محمد أبو الغار”.

وتقام اليوم أربع مواجهات، حيث يلتقي مصطفى عسل لاعب منتخبنا مع الكولومبي "ميجائيل رودريجيز"، كما يواجه فارس دسوقي لاعب المنتخب المصري اللاعب البيروفي “دييجو إلياس” ، كما يلعب محمد أبو الغار لاعب منتخبنا الوطني مع مواطنه المصنف الأول عالميًا "علي فرج "، فيما يلتقي طارق مؤمن الويلزي "جويل ماكين". 

يذكر أن كريم عبد الجواد الذي خرج بالأمس أمام مواطنه فارس دسوقي  في مباراة ماراثونية هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على زميله بالمنتخب علي فرج. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ملخص نتائج الدور الثاني من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2020

4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم

تعرف على مباريات ثمن نهائي بطولة "بلاك بول" الدولية لسيدات الإسكواش

علي فرج يصعد لربع نهائي «بلاك بول» الدولية للإسكواش

طارق مؤمن يصعد لربع نهائي «بلاك بول» الدولية للإسكواش

فارس دسوقي يصعد لربع نهائي "بلاك بول" الدولية للإسكواش

ترشيحاتنا

داخل علبة سيجار.. العثور على قطعة خشبية منذ بناء الهرم الأكبر عمرها 5 آلاف عام

بعد فضيحة الفحص المهبلي للمسافرات.. قطر تحتجز أستاذاً أسترالياً ونجله دون تهمة

أخبار الفن| طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني.. أزمة حمو بيكا وعمر كمال.. ظهور جديد لـ فيفي عبده بعد شائعة وفاتها

صيغة التشهد الصحيحة في الصلاة .. الأزهر يحددها

شركة المياه تكشف ما حدث الساعة السابعة اليوم وعلاقته بالمدارس

بعد إعلان برومو أغنية عمرو دياب الجديدة.. أيمن بهجت قمر يطلب من جمهوره الدعاء له

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور