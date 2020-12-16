ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منصة امتحان أولى ثانوي تستقبل آلاف الطلاب لليوم الثاني.. والتعليم: لا شكاوى حتى الآن

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
الامتحانات الاكترونية
الامتحانات الاكترونية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد  الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي  في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن امتحانات أولى ثانوي الالكترونية تسير بشكل منتظم و هادئ لليوم الثاني على التوالي ، وبدون أي شكاوى أو مشكلات تقنية، مشيرًا إلى  أن منصة الامتحان assessment تعمل بشكل جيد ومستقر منذ التاسعة من صباح اليوم.

اقرأ ايضا |

وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن اعداد طلاب اولى ثانوي الذين دخلوا على منصة الامتحان بنجاح حتى الان 450 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

ويستأنف طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، الامتحانات التدريبية الإلكترونية من المنازل على الرغم من تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

حيث يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الامتحانات التدريبية في اللغة الاجنبية الأولى ومدته (ساعتان ونصف)  و الجغرافيا ومدته (ساعة ونصف).

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إن الامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوي لا علاقة له بقرار تعطيل الدراسة الصادر في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت إمكانية الدخول على منصة الامتحان لطلاب أولى ثانوي من المنزل ولم تشترط تواجد الطلاب في المدرسة من الأساس، وبالتالي فلا يوجد أي قرار بتأجيل امتحانات أولى ثانوي التدريبية وستسير بشكل طبيعي وفقا للجدول السابق إعلانه.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي يمكن إرسال رسالة عبر الواتساب لرقم: 01148970610 أو  الاتصال تليفونيا على الخط الساخن على رقم  19368

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تسجيل شكاوى والاستفسارات طلاب أولى ثانوي على الرابط التالي: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن المقررات التي ستشملها امتحانات أولى ثانوي التدريبية | صور

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: أكثر 300 ألف طالب في أولى ثانوي على منصة الامتحان بدون مشاكل تقنية

بالصور.. هدوء في لجان امتحانات اولى ثانوي التدريبية بمدارس القاهرة

السيستم تمام.. وزير التعليم: إقبال كبير من طلاب اولى ثانوي على منصة الامتحان ولا شكاوى

لن نلتفت للتفاهات .. وزير التعليم يرد على مروجي أخبار تسريب امتحانات أولى ثانوي التدريبية

والدة طالبة في أولى ثانوي تشكر وزير التعليم على النظام الجديد .. وشوقي: سعداء برسالتك

ترشيحاتنا

بسبب ظروف كورونا.. الإسكان تمهل أصحاب قطع الأراضي السكنية 3 أشهر بدون مقابل لاستكمال البناء

شركة المياه تكشف ما حدث الساعة السابعة اليوم وعلاقته بالمدارس

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول 2021.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

في ذكرى رحيل صلاح نظمي.. قصة مقاضاته لـ عبدالحليم حافظ

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-12-2020

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور