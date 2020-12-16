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فن

إشادات بدور دينا فؤاد في "جمال الحريم".. تفاصيل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أشاد عدد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأداء الفنانة دينا فؤاد، في مسلسل "جمال الحريم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "دي إم سي".

حيث كتب المتابعون:"دينا فؤاد عاملة الدور حلو أوي أوي بجد، كمية الرعب والإنفعال اللي هي فيه قوية جدًا جدًا، ابدعتي يافنانه استمري"، "عسل وتمثيلها مقنع جدًا بالتوفيق"، "عسل بحبها اوى والمسلسل فعلا جاااامد جدااا"، وقال اخر"ايوا هى فظيعة تمثيلها تحفة كل دور أحسن من التاني أنا بحبها جدًا"، 

واضاف اخرين"بحبها أوي وبحب كل أدوارها، المسلسل جميل جدًا، والدور رائع ومليان انفعالات".

واضاف احدهم فظيعة جدًا وأنا بتفرج عليها بتخض حقيقي"مبدعة فعلًا وعايشه الدور صح".

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، محمد شاهين، حازم سمير، فراس سعيد، رنا رئيس، اسلام جمال، علاء عرفة، كريم عبد الخالق، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.
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