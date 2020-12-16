فوائد فاكهة الكاكا.. 15 ميزة صحية كالوقاية من البواسير والسرطان

فوائد فاكهة الكاكا عديدة فهي تمتلك قدراً كبيراً ومتنوعاً ًمن العناصر الغذائية الهامة والمواد الكيميائية النباتية التى تدعم الجسم وتساعد فى وقايته وعلاجه من أمراض عديدة.





نعرض لكم فوائد فاكهة الكاكا وفقا لما أورده موقع "stylecraze ".





1. فقدان الوزن

تزن فاكهة الكاكا متوسطة الحجم حوالي 168 جرامًا وتوفر 31 جرامًا فقط من الكربوهيدرات. الفاكهة بالكاد تحتوي على أي دهون..هذان العاملان يجعلانه صديقًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تناول وجبة خفيفة أثناء محاولتهم التخلص من الوزن الزائد.





2. مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية

الثمرة هي احتياطي غني من المواد الكيميائية النباتية المتنوعة - بمضادات الاكسدة ومضادات الأكسدة البوليفينولية منها كاتشين وهو عامل قوي مضاد للالتهابات ومضاد للعدوى، وبالتالي يساعد في درء التفاعلات الالتهابية والالتهابات غير المرغوب فيها.





3. مضاد طبيعي للبواسير

يمتلك خصائص مضادة للنزيف لا عجب أنه تم استخدامه في السيطرة على النزيف المفرط من الجروح منذ زمن بعيد.





4. لصحة الجهاز الهضمي

الألياف ضرورية لحركات الأمعاء الجيدة يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم لهذه الفاكهة الغنية بالألياف في التخفيف من المشكلات المتعلقة بحركة الأمعاء ، مما يمهد الطريق للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. العفص الموجود في الكاكي ينظم حركة الأمعاء ، وبالتالي يوفر الراحة من الإسهال، وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.





5. جيدة لمرضى السكر

أولئك الذين يعانون من مرض السكري معرضون للرغبة الشديدة في الجوع ، وهذا في كثير من الأحيان، ولكون فاكهة الكاكا غنية بالألياف يمكن لمرضى السكر أن يستمتعوا بهذه الفاكهة للحد من مستويات الجوع، ومن المعروف أيضًا أن الفاكهة تنظم مستوى السكر في الدم.





6. جيدة لارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي تناول الصوديوم بشكل مفرط في النظام الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم، من المعروف أن فاكهة الكاكا تحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم وبالتالي ، يمكن استخدامه كجزء من نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم مصمم لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





7. تقوي المناعة

كونها مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، يمكن أن تساعد الفاكهة ، عند استخدامها بانتظام في نظامك الغذائي المتوازن ، في تقوية مستويات المناعة، وبالتالي فهى بمثابة درع ضد نزلات البرد والأنفلونزا وكذلك التهابات الرئة المختلفة بما في ذلك الربو.





8. يساعد في محاربة السرطان

كونها مصدر غني بمضادات الأكسدة ، تساعد هذه الفاكهة في الحد من الجذور الحرة، هذه ، خلاف ذلك ، يمكن أن تتلف الخلايا وتحفز السرطان، إن وجود فيتامين أ ، وكذلك شيبول وحمض البتيولينيك ، يثري خصائص مكافحة السرطان لهذه الفاكهة.





9. يحسن الرؤية

تحتوي على فيتامين أ بكميات كبيرة، ومن الحقائق الثابتة أن فيتامين (أ) لديه القدرة على تحسين الرؤية.





10. تساعد في تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء

يساعد النحاس الموجود في هذه الفاكهة على امتصاص الحديد بشكل مناسب، وهذا بدوره يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.





11. علاج طبيعي للفواق

يستخدم الأطباء الصينيون الكاكي الياباني على نطاق واسع في علاج الفواق.





12. يبقي الكبد بصحة جيدة

فاكهة الكاكا غنية بمضادات الأكسدة ، التي تقضي على الجذور الحرة الضارة المشتقة من الأكسجين في أجسامنا، كما أنها تقلل من تأثير المواد السامة ويمنع تلف الخلايا ويؤدي هذا في النهاية إلى إزالة السموم من الجسم وكبد صحي .





13. تقلل من احتباس الماء

كونها مدرة للبول بطبيعتها يمكن أن تضع حدا لاحتباس الماء وكذلك زيادة كمية البول المتدفق عبر الكلى، وتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يضمن عدم فقدان أي معدن مهم أثناء التبول.





14. يقدم الكثير من الطاقة

يعتبر عصير الكاكا منشطًا طبيعيًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والسكر، يمكن أن يمنحنا استهلاك كوب من عصير الكاكا طاقة فورية لأداء أي نشاط مليء بالطاقة، إنه اختيار جيد لتخفيف الإرهاق والتوتر.





15. تحمي من العدوى

تعتبر الكاكا مصدرًا رائعًا للمواد الكيميائية النباتية بما في ذلك مضادات الأكسدة البوليفينولية ومضادات الاكسدة، هذه تساهم في الخاصية المضادة للالتهابات للفاكهة ، مما يساعد في نهاية المطاف في منع هجمات الأمراض المعدية.



