أهالي قرية العزازي يطالبون برصف وإنارة الطريق للحد من الحوادث.. صور

يعانى أهالي قرية العزازي " عزبة الحشايشة والصعايدة والعليوات والرخاوية والسناوى والكرايمة واليسفة" التابعة الى مركز أبو حماد محافظة الشرقية، حالة من الإهمال الشديد بسبب عدم العمل على تطوير الطرق، وتقاعس المسئولين عن أداء مهامهم.









ويقول المواطن عبدالعظيم السيد عبدالكريم ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" : طريق خط السعديه ابوشلبي الذي يربط خط الصالحيه فاقوس عن طريق ابوشلبي هذا الطريق مليء بالحفر والمطبات، ناهيك عن التكسيرات الموجوده بالأسفلت وتفتيشات الصرف الصحي المكشوفة وغير الآمنة علي حياة القاطنين التى راح ضحيتها زهرة شبابنا بالعزب المجاورة للطريق والمارة وسائقو السيارات .









وأضاف : نعانى بسبب تدهور حالة الطرق المتهالكة و الانعدام التام للإناره والذى يؤدى الى تحول الطريق إلى الظلام الدامس ليلا ، ويجعل آلافا من البيوت تعيش قلقًا دائمًا على ذويها الذين يعودون إلى بيوتهم ليلًا .









وأناشد رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النظر الينا بعين العطف والرحمة لأبناء هذه العزب وإصدار أوامره بتشكيل لجنة فورا لمعاينة الطريق والبدء فى إجراءات الرصف و الإنارة رحمة بنا وبأبنائنا وبناتنا ووالدينا وشيوخنا ونسائنا.









للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣





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