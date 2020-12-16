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رياضة

الزمالك يعلن موقفه من الحكم لصالح بنيامين اشيومبونج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:37 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكدت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك ان ادارة النادي لم تتلق حتى الآن ما يفيد حصول اللاعب الغاني بنيامين اشيومبونج على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ( كاس ) يلزم نادي الزمالك بتعويضه بمبلغ مالي كبير يقترب من المليون وربع المليون دولار.


وأضافت فى بيانها أنه في حالة وصول ذلك الحكم ستتم دراسته بعناية كاملة واتخاذ كافة الاجراءات من أجل الحفاظ على حقوق النادي بالطرق القانونية‏.


وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس.


وضمت القائمة كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في خط الوسط ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم .


ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الزمالك و بيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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