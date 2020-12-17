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2000 دولار للأونصة.. عضو شعبة الجواهرجية يكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرفة التجارية، عن سبب ارتفاع سعر الذهب، قائلًا "سعر الذهب ينتظر الحزمة التحفيزية الخاصة بالذهب".

وأكد "رزق"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أسباب صعود سعر الذهب تتمثل في "الحزمة التحفيزية وإغلاق ألمانيا ونيويورك"، متابعا "سعر الذهب يمكن أن ينخفض في حالة وجود اللقاح وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى".

وأضاف "نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2000 دولار للأونصة"، منوهًا بأن سعر الذهب حاليا يسجل 810 جنيهات للعيار 21 المتداول.

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