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طبيب غلابة من جديد.. الدكتور حسني قطب يستكمل مسيرة مشالي بطنطا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:21 ص
الدكتور حسنى سعد
الدكتور حسنى سعد قطب
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إسراء صبري
كشف الدكتور حسنى سعد قطب، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، عن سبب استكمال مسيرة "طبيب الغلابة"، قائلًا "قرار استكمال مسيرة طبيب الغلابة جاء بعد علمي بتسليم العيادة إلى صاحب المنزل ليتصرف بها كيفما يشاء"، معقبا "الناس هناك اعتادت وجود العيادة، وهم في أمس الحاجة لوجودها".

وأضاف "قطب"، خلال حواره ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إي"، "تفاوضت مع صاحب العمارة، وتسلمت العيادة، وبدأت في تجهيزها لإعادة فتحها واستقبال المرضى"، موضحا "أنا ابن من أبناء طنطا، وقررت فتح العيادة كأقل حاجة أقدمها لأهلي في طنطا".

وتابع "سعد"، بدأت العمل الطبي من مستشفى كفر الزيات بطنطا، ثم سافرت للخارج فترة من ثم العودة إلى مصر مرة أخرى، معقبا: "كان لدي عيادة في القاهرة، وأيضا عيادة أخرى في طنطا، ولكن الآن أقوم بتجديد عيادة الدكتور محمد المشالي".

وقال "تطوير عيادة محمد المشالي على نفقتي الخاصة فهي تعد مصدرًا للعطاء".

وفيما يخص رد فعل المواطنين، قال "هما مبسوطين جدا لإعادة فتح العيادة"، معقبا "افتتحنا العيادة سريعا ويتم حاليا الانتهاء من آخر التعديلات بها".

وأشار إلى أن سعر الكشف لن يختلف عما كان وقت الدكتور محمد المشالي، معلقًا "اللي معهوش يكشف وميدفعش خالص.. وسيتم طرح العلاج للغير قادرين مجانا، وكذلك الأمر بالنسبة للتحاليل".

وأضاف "الطاقم الطبي المساعد للدكتور محمد المشالي متواجد كما هو ولن يتغير، معقبا: "بيشتغلوا مع الدكتور من 40 سنة وأكيد هما مستمرين".

كما وجه الحديث للمستشفيات، قائلًا "بقدم الدعم للقيام بعمليات جراحية لغير القادرين بالمجان أو بأسعار رمزية، كما دعا المستشفيات والعيادات الخاصة للتعاون معه من أجل خدمة المرضى".
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