فودة يعد ملاك الفنادق بدراسة تأجيل بعض مستحقات المحافظة لمدة 6 أشهر

وعد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بدراسة تأجيل بعض مستحقات مثل الإيجارات ورسوم الشواطئ وذلك لمدة 6 أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيرها علي القطاع السياحي.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع بعض مالكي الفنادق والمنتجعات السياحية حيث التقى عددًا من مالكي الفنادق والمنشآت السياحية كما التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، عددًا من مالكي الفنادق والمنشآت السياحية.





وكان ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء خالد حجاب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وتامر مكرم، رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس".





كما حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي ملاك رئيس غرفة المنشآت الفندقية وعدد آخر من المستثمرين.





استمع المحافظ مطالباتهم ومقترحاتهم لحل المشكلات ووعد بدراسة تأجيل مستحقات المحافظة مثل رسوم استغلال الشواطئ وبعض الإيجارات والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر تبدأ من يناير 2021 .





وتم خلال اللقاء بحث بعض المقترحات في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها قطاع السياحي.



