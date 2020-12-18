تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإصدار التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.





وتنص اللائحة على أن الهدف من الصندوق هو دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.





فمما تتكون موارد الصندوق؟





نصت المادة رقن 5 من القانون على أن موارد الصندوق تتكون من:

1 - الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.

2 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

3 - القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

4 - مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.

5 - مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.

6 - مبلغ (1%) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

7 - حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

8 - عائد استثمار أمال الصندوق.





كما نصت المادة رقم 6 على:

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك المصرية فى الداخل أو الخارج، تودع فيه جميع مارده، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.





وتئول للصندوق جميع المبالغ المودعة بحساب رقم (90000) المفتوح فى جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).





وتخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجى، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبى وزارة المالية.



