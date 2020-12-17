بوتين: رفع العقوبات الاقتصادية عن البلدان خطوة مهمة لمواجهة كورونا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي السنوي الكبير، عن علاقة روسيا مع الغرب خلال أزمة فيروس كورونا.





وردا على سؤال بشأن التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى في زمن وباء فيروس كورونا وعن وضع العلاقات الدبلوماسية، دعا بوتين إلى رفع العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية من البلدان التي تواجه صعوبات بسبب الوباء.





وأكد الرئيس الروسي أن خطوة رفع العقوبات ستكون مهمة لمواجهة الوباء في كل العالم.





وقبل قليل، أعلن بوتين، اليوم الخميس، أنه لم يتلق لقاح فيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى ان السبب في ذلك هو عدم تطوير لقاح للفئة العمرية التي ينتمي إليها.





وأعرب عن ثقته بضرورة التطعيم العام ضد كورونا، مؤكدا على أهمية الاستماع لتوصيات المتخصصين بعناية بهذا الأمر.





وشدد الرئيس الروسي على أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا آمن وفعال ولا يوجد سبب لعدم التطعيم، مشيرا إلى أنه لم تظهر آثار جانبية خطيرة جراء التطعيم بلقاح بفيروس كورونا الروسي على أي من الحالات التي شاركت بالتجارب السريرية في روسيا.





ويعقد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي الكبير وهو ملخص واقعي لهذا العام، وذلك عبر الفيديو من مقر الرئاسة في نوفو أوغاريوفو، ضواحي موسكو في ظروف غير مسبوقة.





فقد تسببت جائحة الفيروس المستجد في تغيير المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، والذي عادة ما يجمع عددا كبيرا من الصحفيين الروس والأجانب، لكن حدث هذا العام انتقل إلى المجال الافتراضي بسبب الاحتياطات المتعلقة بـ كوفيد-19



