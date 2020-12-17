بعد إصابتها بـ كورونا.. إطلالات خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها

أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على فيسبوك.





تحرص بسنت شوقى خطيبة محمد فراج ، على متابعة جمهورها بأحدث الأخبار والصور من خلال حسابها الرسمي على انستجرام بشكل دائم، وتحرص على الظهور بشكل أنيق ولافت . بسنت شوقى خطيبة محمد فراج





وتميل إلى وضع لمسات رقيقة وناعمة من الماكياج، فتفضل وضع الألوان الترابية الناعمة للعيون التي تتناسب مع لون بشرتها، واختيار أحمر للشفاه بألوان مبهجة وجريئة.





وكتبت: أنا للأسف إيجابي، الحمد لله انا معنديش اعراض، بس مع ده بردو انا حاملة للفيروس، فياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته اول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش اعراض او اعراض بسيطة جدا و يا ريت تاخدوا فيتامين سى و زينك و تأكلوا كويس و تشربوا كتير و تاخدوا بانادول و هكذا.





وتابعت: اسفه جدا لو اتسببت لأى إزعاج لأى حد من المخالطين.





و احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها 14 ديسمبر الجاري، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت بسنت شوقي في صورة من جلسة تصوير لها وعلقت :" كل عام وانا بخير".



