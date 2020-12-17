كيفية قراءة القرآن للحائض.. شاهد نصيحة أمين دار الإفتاء للسيدات

كيفية قراءة القرآن للحائض





وأضاف في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: بالنسبة لقراءة القرآن للحائض والنفساء لا يجوز إلا في الضرورة القصوى، كأن تكون حافظة للقرآن وخوفا من النسيان تحتاج إلى مراجعة أو طالبة ولديها امتحان في الكلية أو المدرسة أو أنها محفظة في إحدى مكاتب التحفيظ.





ونصح أمين الإفتاء السيدات في فترة الحيض بالاستعاضة عن قراءة القرآن بالتسبيح والذكر أفضل من قراءة القرآن في هذه الفترة بالتحديد.





حكم زيارة القبور للنساء الحائض





قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور ، مؤكدةً أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها جائزة.







وأضافت لجنة الفتوى أن الجمهور استشهدوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد.

وأوضحت أنه يستدل على جواز الزيارة بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.

وأردفت اللجنة بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يدل كذلك على الجواز؛ إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها تبكي عند قبر، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قال ابن حجر في الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.

.. قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الأصل لا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن خلال فترة الحيض ولا تمس المصحف لافتا إلى أن هناك حيلة لذلك كان تمسك الهاتف أو التابلت المحمل عليهما القرآن الكريم، لأنه ليس بمصحف.