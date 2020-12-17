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توك شو

أستاذ جراحات سمنة: عملية تحويل المسار تجرى بالمنظار في وقت قصير جدا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن  عملية تحويل مسار المعدة من العمليات القوية لخفض الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة مثل الضغط والكوليسترول والقلب، وتعالج الارتجاع الشديد في المريء.

وتابع  "صبري"، خلال تقرير مذاع ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تحويل المسار تجرى بالمنظار في وقت قصير جدًا، والمريض يجلس فترة قليلة في المستشفى، ويتم استخدام بعض الأدوية الحديثة التي تؤدي إلى إفاقة المريض بعد إجراء العملية بشكل مباشر، والتواصل مع المجتمع بشكل اكبر، ومن الممكن أن يتحرك بعد ساعتين من اجراء العملية.

ولفت إلى أنه يستخدم بعض الأدوية الحديثة التي تمنع الألم بعد إجراء عملية تحويل المسار، مشيرًا إلى ان هذه العملية مفضلة لمرضى السمنة المفرطة الذين يزيد وزنهم عن 150 كيلو، لأن هذه العملية تقلل الجوع وتزيد من الاحساس بالشبع وتقلل امتصاص السكريات والنشويات، وبذلك تكون قادرة على الحفاظ على الوزن المنخفض على المدى البعيد.
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