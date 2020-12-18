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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 817 جنيها للجرام، بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1870 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 700 جنيه.

عيار 21 يسجل 817 جنيها.

عيار 24 يسجل 933 جنيها.

الجنيه الذهب 6536 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولارا.

سعر الذهب المصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كورونا وأسعار الذهب
من جانبه، وصف وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، جائحة كورونا بأنها أثرت على جميع الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ ساعدت سلبا في أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر و أعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

ارتفاع أسعار الذهب
وأكد  "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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