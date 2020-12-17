إصابة 16 شخصا في حادثين متفرقين على طريق بورسعيد - بحر البقر

وكانت منطقة بحر البقر جنوب بورسعيد شهدت منذ قليل حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى مكان الحادث ونقل جميع الحالات إلى مستشفيات السلام - الزهور.





وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والاسعافات الأولية والحالة العامة متوسطة لجميع الحالات حيث إنهم يعانون من اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وجروح بسيطة متفرقة بأنحاء الجسم وهم كالاتى:





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مستشفي السلام..

1 .حمدي جمال غزال 26 سنة المطرية

2 .مهند محمد حمزه 17 سنة بورسعيد

3 .محمد السيد محمد احمد 20 سنة المطرية

4 .محمد مسعد قطب مسعد 16 سنة المطرية

5 .احد السيد علي علي 32 سنة المطرية

6 .السيد محمود محمد 22 سنة المنزلة





مستشفي الزهور..

7 .عبدالله ممدوح محمد نصر 17 سنة الدقهلية

8 .محمود محمد احمد صبرى 28 سنة المطرية

9 .حمد مصطفي احمد 27 سنة المطرية





كما شهد الطريق نفسه وقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع سيارة ربع نقل منذ قليل على طريق بورسعيد بحر البقر جنوب بورسعيد واسفر الحادث عن إصابة ٧ أشخاص وتم نقلهم بمعرفة الأهالى إلى مستشفى السلام.





وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والاسعافات الأولية والحالة العامة مستقرة لجميع الحالات حيث إنهم يعانون من كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وجروح بسيطة متفرقة بأنحاء الجسم وهم كالاتى:





1-رضا صلاح محمد السيد 32سنة

2-هدى السيد صديق 51سنة

3-دنيا مسعد العربى على 27سنة

4-هويدا محمد حسن الخولى 51سنة

5-امل ادريس محمودعبد الحليم 26سنة

6-احمدالسيد عوض ابراهيم 33سنة

7-فوزية شوقى العجمى 41 سنة