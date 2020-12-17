خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 156 إصابة و17 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في إصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد، منذ بدء تفشي الوباء بها.





وقالت الوزارة إنها سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك برصد ١٧ حالة وفاة.





وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس يرتفع بذلك إلى 571 حالة.





وتركزت الوفيات الجديدة في طرطوس التي سجلت 6 وفيات تلتها دمشق بـ 3 وفيات من أصل الحالات الـ 17 المعلن عنها اليوم.





كما سجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات يومية، حيث رصدت الوزارة 156 إصابة جديدة، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 9759 حالة.





وتركزت الإصابات الجديدة في السويداء بواقع 28 إصابة، تلتها درعا بـ 25 إصابة، فحمص بـ 20 إصابة.





فيما وصل إجمالي حالات التعافي بعد الإصابة بفيروس كورونا إلى 4616 حالة بعد الإعلان عن تعافي 68 حالة من الفيروس.