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أخبار العالم

ظريف لـ بومبيو: الحظر على إيران أضر بالشركات الأمريكية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران "ألحق الضرر بالشركات الأمريكية في المقام الأول".

وكتب ظريف عبر "تويتر" مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي، أن "الحظر الأمريكي ألحق الضرر الأكبر بالشركات الأمريكية".

وقال: "يا مايك بومبيو! قيودكم أنتم، فرضت في الواقع، عقوبات على الشركات الأمريكية خارج السوق الإيرانية بمواردها البشرية والطبيعية الفريدة".

وتابع ظريف: "سياسة ضغوط الفشل القصوى عندكم (في إشارة إلى سياسة الضغوط القصوى للإدارة الأمريكية) ألغت عقد شركة بوينغ لبيع 88 طائرة مدنية، الأمر الذي لم يكن ثمنه أرواح الإيرانيين فحسب، بل وفرص العمل الأمريكية أيضا".

وتقضي العقوبات الأمريكية الأخيرة، بتجميد أصول ومصالح المدرجين على القائمة السوداء والمؤسسات التابعة لهم بنسبة لا تقل عن 50 % في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من تنفيذ أي معاملات معها.

وهددت وزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الشركات المدرجة على قائمة العقوبات المفروضة على طهران.
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