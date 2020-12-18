إصابة ماكرون بفيروس كورونا والسودان يرسل تعزيزات عسكرية كبيرة للحدود مع إثيوبيا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 25 حالة وفاة و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبي أحمد: أتابع الحادث الحدودي.. ولن يؤثر على علاقتنا بالسودان

ترامب يجري اتصالا مع العاهل السعودي.. ويُعرب عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية

وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لانعقاد القمة الخليجية بالسعودية في الخامس من يناير 2020

إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 25 حالة وفاة و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 200 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105919 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، حذر من عودة حدوث "زيادة في الأعداد" لإصابات فيروس كورونا في البلاد، مضيفًا "لكن هناك حاجة إلى تشديد في منتهى القوة لدرجة الحزم والعقوبات على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، التي لم تعد رفاهية الآن لكنها أصبحت مُلزمة، وأصبح على من يخالف الإجراءات أن تُفرض عليه أشد درجات العقوبة".





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن الجيش السوداني، أعلن أنه أرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" بشأن الاعتداءات الإثيوبية.





وأوضحت "الجريدة" أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، وقيادات من الجيش وصلا إلى ولاية القضارف لتفقد القوات السودانية بعد حادثة الاعتداء من القوات الإثيوبية وقوات الأمهرا.





ونقلت "القبس" عن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوله إنه يتابع الحادث الحدودي مع السودان، مشيرا إلى أن لن يؤثر بالعلاقات مع الخرطوم.





وأفادت "الوطن" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تفاؤله بقرب حل الأزمة الخليجية مع قطر، حيث تحدث ترامب مع الملك سلمان وناقشا الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية الرئيسية، شاكرًا إياه على قيادته، وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الخلاف الخليجي.





وقالت "الراي" إن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت أمس في السعودية في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. وقد دشن وزير الصحة توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح.





وقال الربيعة بعد تلقيه اللقاح: "أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق.. خلال الأشهر التسعة الماضية كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم".





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قوله إنه يعرب عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.





وأكد الناصر أن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.





دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن قصر الإليزيه أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من يوم الخميس، مشيرًا إلى أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.





وأفادت "الوطن" بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أعلن عن إصابة كبير المستشارين في فريقه الانتقالي إلى البيت الأبيض بفيروس كورونا.



