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أمطار خفيفة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18 -12-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18 - 12- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  وأن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
   
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 13 والعظمى  20
 
شبين الكوم  الصغرى 13 والعظمى 20
 
طنطا الصغرى 13 والعظمى 19
 
دمنهور الصغرى 14 والعظمى 19
 
الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21
  
مطروح الصغرى 14 والعظمى 19
  
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21
 
دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
 
الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21
 
الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23
 
السويس الصغرى 13 والعظمى 22
 
العريش الصغرى 13 والعظمى 20

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