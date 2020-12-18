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رياضة

غياب موسيماني.. موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري والقناة الناقلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم، الجمعة، على استاد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.

الأهلي ضد غزل المحلة:

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني له في مسابقة الدوري، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.

ويفتقد الأهلي خدمات مدربه الجنوب أفريقي بيستو موسيماني في مباراة اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما يغيب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن اللقاء لنفس السبب أيضا.

ويخوض الأهلي مباراة غزل المحلة بقائمة تضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني

قي المقابل يطمح غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي تمنحه تدفعه قوية لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

كان الأهلي تفوق على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما تعادل غزل المحلة مع سموحة 1 - 1.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة: 

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز العاشر بنقطة وحيدة.
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