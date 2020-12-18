محافظ الشرقية: توقيع غرامات على السائقين حال عدم ارتداء الكمامات.. فيديو





وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك العديد من نقاط التفتيش بالمحافظة وليس في بلبيس فقط للتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل السائقين وعلى مستوى المحافظة.





وتابع محافظ الشرقية إذا تم اكتشاف أي مخالفة من عدم ارتداء الكمامات سيتم توقيع غرامة فورية على السائقين وهناك تنسيق كامل مع هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية .





استكملت وزارة الداخلية حملاتها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5225 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 544 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وياتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 544 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق.

وكذلك نجحت الحملات فى إاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5225 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.









أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بها كثافة سكانية عالية وبها العديد من المدن الصناعية كالعاشر من رمضان ومدينة بلبيس الصناعية مما يعني أن هناك تحركات كبيرة من السكان بالمحافظة .