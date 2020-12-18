الطريقة الصحيحة لنقل الحيوانات داخل السيارة

العديد من مالكي وقائدي السيارات يصطحبون حيوانتهم الأليفة داخل سياراتهم، خاصة في الرحلات الطويلة، ولكن دون علم قواعد النقل الصحيحة مما قد يسبب أضرار للحيوان.





نقل الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب دون الأدوات اللازمة للحفاظ عليهم، له نتيجة خطيرة ، كما ستعرض الأبواب الخدوش والنوافذ حيث يضع الحيوان قوامه للتظر إلى الخارج .



ويمكنك عزيزي القارئ ملاحظة السيارات التي يتم نقل الكلاب فيها، ستكون هناك خدوش على بطانة الأبواب وتحت النوافذ حيث تتضع قوائمها للنظر إلى الخارج، وكذلك على كسوة المقاعد لنفس السبب.



وينصح الخبراء بأن يستخدم الركاب صندوق النقل المخصص للحيوانات الأليقة سواء كانت قطط أو كلاب أو حتى أي حيوان أليف آخر.



ونائشد الخبراء أصحاب السيارات اصطحاب الحيوانات بدون الصندوق الخاص بنقلهم لأن ذلك قد يتسبب في حركات مفاجئة لهذه الحيوانات قد تؤثر على قائد السيارة وخاصة إذا كان يقودها بمفرده دون وجود مرافق بجانبه.



كما شدد الخبراء على الوضع الأفضل لصندوق نقل الحيوانات الأليفة في السيارة وهو موضع أقدام مقعد الراكب الأمامي ، وبشكل عرضي مع اتجاه السير.





ولكن في حالة أن الصندوق كان كبيرا فيمكن وضعه في المقعد الخلفي مع وضعه بشكل جيد يكفل تهوية جيدة للحيوان الأليف أثناء التنقل بالسيارة.



ويفضل ربط صندوق نقل الحيوان الأليف بحزام أمان مثلما يحدث مع مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات حتى يتم تأمينها جيدا خوفا من سقوط الصندوق بشكل يؤذي الحيوان الأليف الذي بداخله، مع ترك متنفس لهم داخل هذا الصندوق.

