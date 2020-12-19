تساعد على نهوضها مرة أخرى.. برلماني يكشف مزايا مبادرة "شتي في مصر" على السياحة الداخلية

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إطلاق مبادرة "شتي في مصر" تعد خطوة صائبة خاصة في تلك الفترة الراهنة التي نشهد فيها انتعاش للقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الدولة تلقي الضوء على النشاط السياحي نظرًا لاقتراب افتتاح المتحف الكبير .





وكشف " عبده"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مبادرة "شتي في مصر" تساعد على نهوض السياحة الداخلية مرة أخرى، بالإضافة إلى الترويج للمدن السياحية التي تشهد جو ساحر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مدينتي الاقصر وأسوان تتميز بمناخ متميز في فصل الشتاء مما يساعد في جذب المواطنين إليها.





وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن السياحة الداخلية لها فائدة كبرى في الفترة القادمة خاصة في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، مؤكدا أن الدولة تفعل ما بوسعها لدعم العاملين بهذا القطاع.





وأضاف، أن هذه المبادرة تساعد أيضا في الحفاظ على العاملين من خطر التوقف مره أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلا:"لابد ان يتم وضع خطط تأمن العاملين بكافة القطاعات من خطر التوقف مره أخرى خاصة بعد زيادة أعداد المصابيين".

‌

‌يذكر أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تخطط لإطلاق مبادرة "شتي في مصر"، قريبًا لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد، وإجازة منتصف العام الدراسي، حيث تأتي المبادرة ضمن آليات قطاعي السياحة والطيران لدفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية.





والتقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية، وعدد من المستثمرين فى جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى.



